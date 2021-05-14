Пекин, , 20:29 — REGNUM Семинар, посвященный изучению, пропаганде и продвижению в жизнь идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху прошел в Шанхае в рамках форума по изучению истории КПК. Об этом 14 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что мероприятие возглавил и выступил с докладом руководитель Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

Докладчик обратил внимание на необходимость твердости партийного руководства, незыблемость концепции центрального места, которое занимает народ, безальтернативности взятия в свои руки партией исторической инициативы, а также подчеркнул важность изучения истории КПК, в которой находится немало примеров и ресурсов развития.