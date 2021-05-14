Чжэнчжоу, Китай, , 20:28 — REGNUM В административном центре провинции Хэнань городе Чжэнчжоу под председательством партийно-государственного лидера КПК и КНР Си Цзиньпина прошло совещание, посвященное планированию и реализации проекта переброски воды реки Янцзы на юге Китая в бассейны рек Хуанхэ и Хай, расположенных в северных, более засушливых районах страны. Об этом 14 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что в центр указаний лидера страны было поставлено научное планирование и сопровождение проекта.

Си Цзиньпин обратил особое внимание на необходимость детального изучения всех аспектов переброски воды, связанных как с влиянием проекта на окружающую среду, так и с повышением интенсивности использования водных ресурсов при рачительном и экономном к ним отношении.

Напомним, что проект был запущен в 2002 году и в свое время вызвал неоднозначную реакцию общественности.