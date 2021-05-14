Ереван, , 20:24 — REGNUM Франция готова на военную помощь в рамках мандата ООН в урегулировании приграничной проблемы с Азербайджаном в Сюникской области, заявил 14 мая в парламенте глава правительства Армении Никол Пашинян.

По его словам, такую поддержку ему лично пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Вчера я имел телефонную беседу с президентом Франции. Его позиция однозначна… Он сказал, что рассматривает возможность переноса данного вопроса в Совет безопасности ООН, а в при необходимости Франция под мандатом ООН готова оказать военную помощь международным усилиям в урегулировании вопроса», — заявил Пашинян на заседании армянского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Армении с 12 мая заявляют, что азербайджанские военные пытаются «уточнить границы» в Сюникской области. 14 мая Ереван заявил об обращении в ОДКБ по этому вопросу.

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