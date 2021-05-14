Стокгольм, , 20:24 — REGNUM Россия готова применить силу, когда иначе не может добиться своего. Москва оказывала давление на ситуацию в Белоруссии, применяя методы психологической войны и угрозы, заявил 14 мая министр обороны Швеции Петер Хультквист на онлайн-сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Заявив, что Москва якобы «готова использовать военную мощь для достижения политических целей», Хультквист сказал:

«Они делают то, что им нужно в какой-то ситуации, если не могут решить проблему другим способом».

О Белоруссии он упомянул, что Россия не применяла военной силы, но будто бы «оказывала давление» на ситуацию. Опасна Россия и для Украины, о чём свидетельствовали, по словам шведа, учения российских войск в Южном и Западном военных округах.