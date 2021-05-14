Екатеринбург, , 20:22 — REGNUM В Екатеринбурге скончалась пожилая женщина, которая была среди пострадавших в результате выезда автомобиля на тротуар. Об этом пишут СМИ.

Как сообщил журналистам глава свердловского главка МВД Валерий Горелых, обвинение подозреваемому переквалифицировали. Ему грозит до 12 лет колонии. Пресс-секретарь также добавил, что в крови задержанного нашли наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось 11 мая возле Оперного театра. Пострадали семь человек.

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