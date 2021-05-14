Йошкар-Ола, , 20:18 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев принял участие в селекторном совещании, посвященном работе учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи, которое провел глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В Марий Эл Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» начал работу в сентябре прошлого года на базе санатория-профилактория «Каменная речка».

В течение года центр проводит пятидневные сборы для юношей 10-х классов и 2-х курсов профессиональных образовательных организаций, которые обучаются основам военной службы.

В течение 2020−2021 годов в центре должны пройти обучение около 3 тыс. молодых людей. Только за текущий год в профильных и каникулярных сменах в «Авангарде» побывают около 2 тыс. подростков.

В прошлом году на оснащение и функционирования центра из республиканского бюджета было выделено 10,4 млн рублей, объем финансирования в этом году составляет 37 млн рублей.

С октября 2020 года в центре были организованы 18 смен учебных сборов, которые посетили 1142 молодых человека.

Как сообщало ИА REGNUM, название центра «Авангард» является аббревиатурой и расшифровывается как «Армейская воля, атака, напор, гордость, активность — России дозор». Планировалось, что в летнее время центр будет функционировать как летний лагерь.

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