, 20:18 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 14 мая, в Италии умерли 123 927 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 182 (днем ранее — на 201), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Число подтвержденных носителей выросло на 7567 (днем ранее — на 8085).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 146 722 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 339 606 человек — на 6402 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 8 163 050 человек, что составляет 13,55% населения Италии.