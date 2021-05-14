Киев, 14 мая, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая утвердил стратегию кибербезопасности страны на 2021−2025 годы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

Об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Теперь у нас есть официальный документ, который нам позволяет и финансировать, и осуществлять мероприятия в этом направлении… и улучшать ситуацию, в которой мы находимся», — сказал Федоров.

В свою очередь, президент Зеленский подтвердил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины обсудил неотложные меры по защите киберпространства и вопрос создания кибервойск. Какие-то дополнительные подробности в настоящий момент неизвестны.

Напомним, что накануне Зеленский принял участие в презентации Киберцентра UA30, созданного на базе государственной службы специальной связи и защиты информации Украины с целью «защиты государственных информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры и украинского киберпространства в целом». В ходе этого мероприятия вице-премьер Федоров рассказал о планах сделать Украину к 2030 году одной из ведущих стран с точки зрения киберзащиты.