Екатеринбург, , 20:09 — REGNUM В Екатеринбурге водитель, сбивший на ул. Фурманова двоих взрослых и ребёнка, может отправиться в колонию на десять лет. Такое желаемое наказание назвал государственный обвинитель в ходе судебных прений, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Дело рассматривает Ленинский райсуд. Гражданин 1968 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в хулиганстве. Приговор ему огласят 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено утром 14 ноября 2018 года. Гражданин выехал на тротуар перед светофором и, «используя автомобиль в качестве оружия», сбил мужчину, женщину и двухлетнего мальчика.