Ливерпуль, Великобритания, , 20:00 — REGNUM 27-летний немецкий вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, который текущий сезон проводит в берлинском «Унионе» на правах аренды. В услугах вратаря «мерсисайдцев» заинтересован немецкий «Штутгарт». Об этом 14 мая сообщил портал transfermarkt.

В текущем сезоне Кариус принял участие лишь в четырех матчах немецкой Бундеслиги, в которых пропустил два гола.

Вратарь перешел в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Майнца» за 6,2 миллиона евро. Текущее соглашение Кариуса с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

На данный момент «Штутгарт» с 42-мя набранными очками после 32-х сыгранных туров идет на десятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги.