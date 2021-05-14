Москва, , 19:57 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с операторами связи разрабатывают меры борьбы со спам-звонками. Об этом сообщили 14 мая пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сегодня на площадке ФАС состоялось заседание рабочей группы антимонопольной службы с участием представителей крупнейших российских операторов связи — ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл», ОАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон» и ПАО «ВымпелКом».

В ходе заседания было отмечено, что за 2020 год ведомство рассмотрело 16 тысяч заявлений от граждан о нарушении рекламного законодательства, более трёх тысяч от общего числа нарушений было связано спам-звонки.

По данным ФАС, представители операторов связи на встрече заявили, что «специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые помогут защитить абонентов от нежелательных звонков находятся в высокой стадии готовности».