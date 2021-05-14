Анкара, , 19:56 — REGNUM Турция, если поступит такой запрос, готова отправить военный контингент в Восточный Иерусалим в качестве международных миротворческих сил, заявил 14 мая замглавы комиссии турецкого парламента по международным делам Ахмет Берат Чонкар.

«Если будет принято решение отправить наших военных в Восточный Иерусалим в составе международных миротворческих сил, то, как и ранее, правительству нужно будет получить одобрение парламента. На данный момент в парламент не поступал запрос о разрешении на отправку военных в Восточный Иерусалим. Правительство, возможно, ведет сейчас такую работу. Однако будет ли нам передан такой запрос, пока неизвестно», — цитирует его слова РИА Новости.

«Думаю, если такой запрос поступит в парламент, то он будет одобрен», — добавил Чонкар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция поддержит палестинцев в Иерусалиме с той же решительностью, с которой это делалось в отношении действий Азербайджана в Нагорном Карабахе

Напомним, с 8 мая продолжается очередное обострение конфликта палестинцев и Израиля. От взаимных обстрелов с обеих сторон погибли около 150 человек, свыше 900 ранены.

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