Бразилиа, , 19:55 — REGNUM 14 мая главный тренер сборной Бразилии Тите огласил заявку на ближайшие матчи команды с Эквадором и Парагваем, который пройдут 4 и 8 июня соответственно. Матчи пройдут в рамках отборочных квалификаций на Чемпионат Мира 2022.

Позиция вратаря: Алиссон Беккер («Ливерпуль»), Эдерсон Мораеш («Манчестер Сити»), Эвертон («Палмейрас»).

Линия защиты: Данило («Ювентус»), Дани Алвеш («Сан-Паулу»), Алекс Сандро («Ювентус»), Ренан Лоди («Атлетико»), Эдер Милитао («Реал»), Лукас Верисимо («Бенфика»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Тьяго Сильва («Челси»).

Линия полузащиты: Фред («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Каземиро («Реал»), Лукас Пакета («Лион»), Дуглас Луис («Астон Вилла»), Эвертон («Фламенго»).

Линия нападения: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Эвертон («Бенфика»), Барбоза («Фламенго»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Ришарлисон («Эвертон»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Винисиус Жуниор («Реал»).