Техас, США, , 08:26 — REGNUM Американская компания SpaceX в ходе очередных испытаний намерена отправить прототип космического корабля Starship SN11 из Техаса на Гавайи. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документы компании, поданные 13 мая в Федеральную комиссию по связи.

Предыдущие прототипы Starship не поднимались выше 10 километров, но теперь SpaceX намерена перейти к полноценным орбитальным испытаниям. Полёт из Техаса на Гавайи должен стать первым испытанием подобного рода.

Очередной прототип Starship планируется запустить вместе с сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy с стартовой площадки в Бока-Чика, штат Техас. Super Heavy позже должна приводнится в Мексиканском заливе примерно в 32 километрах от берега.

В свою очередь, Starship на протяжении 90 минут должен будет двигаться по орбите и совершить посадку на воду в 100 км от северо-западного побережья острова Кауаи.

Если испытания пройдут по плану, то Starship совершит почти полный виток вокруг Земли.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания SpaceX провела суборбитальный испытательный полет прототипа космического корабля Starship SN11. Об этом 23 марта сообщает Spaceflight Insider.

В ходе испытания ненадолго заработали три двигателя Raptor SN11 («Серийный номер 11»). Испытание проходило в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

Отметим, что после испытаний потрескались и отвалились несколько плиток термозащиты.