Тверь, 14 мая, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2021» назвали в Тверской области 14 мая, накануне Международного дня семьи. Награждение прошло в Тверской академической областной филармонии, в нем принял участие губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области В Тверской области назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года – 2021»

«Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни — в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства — в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране», — сказал Игорь Руденя в обращении к участникам конкурса.

В этом году участие в конкурсе приняли более 60 семей из 34 муниципальных образований Тверской области. Победителей определяли в пяти номинациях. В номинации «Семья — хранитель традиций» участвовали 16 семей. Победителем была признана семья Бирюковых из Бежецка. Наталья и Николай Бирюковы уже более 25 лет в браке, воспитывают четверых сыновей. Большая дружная семья имеет свои традиции и передает их детям. Одним из хобби, которое привил внукам дедушка, стала рыбалка. Занятие настолько увлекло молодое поколение семьи Бирюковых, что старшие сыновья стали курировать социальный проект «Рыбалка my life», проводят соревнования по рыбной ловле в своем районе.

В номинации «Молодая семья» победу одержала семья Ильи и ОльгиСнежковых из Лихославля. В семье двое детей, и родители, и дети увлечены спортом и участвуют в различных соревнованиях. В 2017 году по инициативе Ильи Снежкова впервые состоялся районный лыжный фестиваль «СНЕЖОК» среди детей дошкольного возраста. Теперь это традиционное мероприятие в Лихославльском районе.

«Золотой семьей России» стала семья Виктора и ВалентиныРыжовых из поселка Бологое Андреапольского муниципального округа — они вместе уже 57 лет, воспитали четверых детей, имеют 11 внуков и правнучек.

В номинации «Сельская семья» лучшей признана семья Логиновых. Ольга и Андрей вместе с двумя дочерями проживают в селе Куженкино Бологовского района. Семья Байковых из Твери на конкурсе была признана лучшей в номинации «Многодетная семья» — Наталья и Владимир воспитывают семерых детей. В 2020 году семья Байковых стала одной из первых, кто получил сертификат на получение автомобиля в рамках региональной меры поддержки многодетных семей.

Победители регионального этапа представят Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Отметим, что конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском конкурсе.