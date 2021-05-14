Йошкар-Ола, , 19:52 — REGNUM На базе женской консультации-поликлиники № 1 в Йошкар-Оле запущен первый в республике проект — «Цифровая женская консультация». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Марий Эл.

Проект реализован на безвозмездной основе по инициативе создателей.

В рамках проекта женщинам представляется возможность, помимо стандартных функций сайта, найти свой участок прикрепления в зависимости от адреса прописки, скачать и заполнить электронные формы бланков прикрепления к женской консультации, взаимодействовать с врачом по электронной почте, набирать номера прямо на сайте из контактной информации, ознакомиться с материалами на тему «Беременность».

Также разработана система автоматической выписки анализов и направлений на обследования, однократное заполнение данных пациентки автоматически заполняет все необходимые бланки.

«Разработчики при реализации проекта цифровой женской консультации использовали метод, позволяющий в короткие сроки и без затрат запустить его и для других медицинских учреждений Марий Эл», — подчеркнули в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Удмуртия первой в России начала реализацию пилотного проекта цифрового ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) с помощью программы Voice2Med. Цифровой ФАП оказывает помощь жителям отдаленных районов республики. Система сама распознает голос пациента, вместо врача заполняет медицинскую карту. С помощью цифровых решений на мобильном телефоне пациенты получают консультации врача.

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