Москва, , 19:51 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 4 по 11 мая выросла на одну копейку и достигла 47,69 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот период подорожало на две копейки — до 49,55 рубля за литр.

По состоянию на 11 мая средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 45,01 рубля, марки Аи-95 — 48,62 рубля, марки Аи-98 — 55,26 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 24 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Белгороде — на 0,3% Снижение цен отмечено в пяти региональных центрах, наиболее существенное в Симферополе — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.