Киев, , 19:51 — REGNUM Законопроект об олигархах пока еще находится в работе, но уже в ближайшее время его внесут на рассмотрение Верховной рады.

Об этом на брифинге вечером 14 мая сообщил секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов.

По словам силовика, уже готов предварительный проект закона и сейчас специалисты его «отрабатывают». Данилов заявил, что при внесении в Верховную раду текст документа станет общедоступным.

«В ближайшее время вы все его увидите. Законопроект будет внесен от имени президента в Верховную раду и все эти дефиниции станут сразу всем известны», — подчеркнул секретарь СНБО.

ИА REGNUM напоминает, что в середине апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил разработать закон о статусе олигарха. Разработкой документа занимаются Совнацбез, антимонопольный комитет и офис президента. 11 мая Данилов заявил, что согласно анализу СНБО,к категории олигархов в стране можно «уверенно отнести» 13 человек. Также он пожаловался, что каким-либо системным реформам на Украине оказывается яростное сопротивление именно со стороны олигархов.