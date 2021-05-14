Бишкек, , 19:48 — REGNUM Министр экономики и финансов Киргизии Улукбек Кармышаков обсудил с зампредседателя правления Евразийского банка развития Амангельды Исеновым возможность оказания поддержки бюджету республики и сектору здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.

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Также участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся возможности выделения банком финансирования на проекты по модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас» и по приобретению двух локомотивов госпредприятием «Кыргыз темир жолу».

Помимо этого темами для обсуждения стали возможность предоставления льготных средств для развития частного сектора в Киргизии и развитие сотрудничества с Российско-киргизским фондом развития.

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