Власти Киргизии просят у Евразийского банка деньги на поддержку бюджета
Бишкек, 14 мая, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Министр экономики и финансов Киргизии Улукбек Кармышаков обсудил с зампредседателя правления Евразийского банка развития Амангельды Исеновым возможность оказания поддержки бюджету республики и сектору здравоохранения в связи с пандемией коронавируса.
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Также участники встречи рассмотрели вопросы, касающиеся возможности выделения банком финансирования на проекты по модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас» и по приобретению двух локомотивов госпредприятием «Кыргыз темир жолу».
Помимо этого темами для обсуждения стали возможность предоставления льготных средств для развития частного сектора в Киргизии и развитие сотрудничества с Российско-киргизским фондом развития.
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