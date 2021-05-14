Анкара, 14 мая 2021, 19:57 — REGNUM Турция 14 мая отреагировала на поступок премьер-министра Австрии Себастьяна Курца, который поручил поднять флаг Израиля на здании правительства. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
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Курц поручил вывесить израильский флаг на здание правительства Австрии, тем самым, по словам пресс-секретаря президента Турции Ибрагима Калына, поддержав нападения Израиля на палестинских повстанцев.
Калын резко раскритиковал инициативу премьер-министра Австрии.
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