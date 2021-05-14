Казань, , 19:45 — REGNUM Руководство хоккейного клуба «Ак Барс» намерено продлить контракт с 40-летним российским нападающим Денисом Зариповым, как только врачи подтвердят, что у него все в порядке. Об этом сообщил Якубов, чьи слова 14 мая приводит «Спорт-Экспресс».

Предыдущее соглашение нападающего с казанской командой истекало 30 апреля.

В прошлом сезоне Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) Зарипов принял участие в 35-ти матчах, в которых отметился семью заброшенными шайбами и шестнадцатью результативными передачами.