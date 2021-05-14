Челябинск, , 19:44 — REGNUM Задержанный в Челябинске гражданин, называвший себя богом, помещён в специализированное медучреждение. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Информацию о том, что это лицо якобы владеет оружием при наличии медицинских противопоказаний, полицейские увидели в интернете. Также в отдел полиции «Курчатовский» поступило обращение о том, гражданин ведёт себя неадекватно и стучит по стенам.

В медучреждении предстоит оценить состояние гражданина и, при необходимости, оказать ему соответствующую помощь. О данном лице проинформированы все медицинские и правоохранительные ведомства.

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