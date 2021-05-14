Балахнинский район, , 19:38 — REGNUM В поселке Большое Козино следователями следственных органов СК России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального ГУ МВД России по горячим следам установлен и задержан 49-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено накануне. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, 13 мая мужчина прибыл в поселок на электричке. Двигаясь на велосипеде, он увидел незнакомую девочку. В лесополосе он напал на ребёнка, совершил преступление против половой неприкосновенности, затем он убил жертву несколькими ударами ножа.

В настоящее время следствие работает с задержанным, проводится его детальный допрос. По месту жительства подозреваемого проводится обыск. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение. По данным следствия ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовное ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 13 мая по дороге из школы домой в поселке Большое Козино Балахнинского района пропала 12-летняя девочка. Вечером того же дня она была найдена убитой в лесополосе поселка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Читайте также: Пропавшая в Нижегородской области 12-летняя девочка найдена убитой