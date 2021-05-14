Мирослава Романенко, 14 мая 2021, 20:54 — REGNUM 13 мая представители украинского правительства и офиса президента Украины встретились с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», сообщили 14 мая в пресс-службе кабинета министров Украины.

Гопак
Гопак
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» поступило предложение… остаться на год…» — сказал в ходе время встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также глава украинского правительства отметил, что на встрече с членами наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» обсуждалась возможность присоединения к наблюдательному совету представителя Соединенных Штатов Америки.

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Предложение украинского правительства обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также в телеграм-каналах «Шептун» и «Бородатая Бабушка». Многие связали данную новость с недавним визитом представителей США на Украину.

Напомним, 30 апреля все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

«А это не предательство, не сдача национальных интересов страны? Наблюдательные советы — это не коррупционная плата западным смотрящим? Украинское правительство все больше напоминает ОПГ, рэкетир, грабящий свой народ в угоду себе и западным мафиози», — отметила Наталья Б.

«И увеличить им пособие за безделье», — добавила Таня Х.

«Пусть Шмыгаль платит им зарплату со своего кармана, если они таки способны не из карманов народа Украины», — написал Petr E.

«Ну вот, выполняют очередной приказ американского дяди. Что там дальше по списку?» — спросила Алла Д.

«Что и следовало ожидать! А там еще на год и т. д.» — считает Владимир П.

«Американский визит в действии», — добавил Николай Р.

НАК «Нафтогаз Украины»
НАК «Нафтогаз Украины»
Naftogaz.com

«Хозяева приезжали недаром — проверили и запретили без разрешения менять своих ставленников. Мы же «независимые», правда, «патриоты»???» — спросил Леонид Ч.

«Хоть не на коленях просили?» — задалась вопросом Светлана Ч.

«Правильно, наверное, коленопреклонённо умоляли остаться. Против хозяев не попрёшь», — написал Василий Б.

«А чё только одного? Надо всех. И вообще украинцам запретить занимать такие должности», — добавил Максим К.

«А что не так? Как и положено колонии», — отметила Наталия.

«Зелебобику п****, как народ выживает, ему главное западных холуев устроить на миллионные оклады!» — написал Сергей С.

«Ну вот, не зря же приезжала пара (заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и глава госдепа Энтони Блинкен), дала инструкции ослам», — пишет Людмила.

«А это не измена родине? А может быть, это шпионаж в пользу другого государства?!» — задается вопросами ffkhstesrtij.

«Все-таки печеньки были небесплатные…» — пишет Ihor.

«Такими темпами скоро будем вторым штатом Молдавии», — добавила Татьяна Т.

Директором по коммуникациям Группы «Нафтогаз» Максим Билявский
Директором по коммуникациям Группы «Нафтогаз» Максим Билявский
Naftogaz.com

«А этому совету за убытки пистон выписывают или они просто так там сидят? Хотелось бы по аналогии премии [бывшему главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею] Коболеву так же антипремию выписать за убытки», — отметил I U.

«Осталось дело за малым. Порезать трубу на металлолом, заблокировать СП-2 и продавать сланцевый газ в Европу. Поляки уже согласились», — написал Виктор.

«Да, так выглядит Независимость!!» — отметила Anna.

«Ничему не удивляюсь, кто здесь живет, тот в цирке не смеется», — подытожила Natalia A.

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Напомним, ранее пресс-служба госкомпании «Нафтогаз Украины» сообщила, что чистый убыток энергетической за 2020 год составил 19 млрд гривен.