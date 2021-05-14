14 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили информацию о том, что членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» предложили еще на один год остаться на должностях. Кроме того, к наблюдательному совету может также присоединиться представитель Соединенных Штатов Америки.

Мирослава Романенко, , 20:54 — REGNUM 13 мая представители украинского правительства и офиса президента Украины встретились с членами наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», сообщили 14 мая в пресс-службе кабинета министров Украины.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» поступило предложение… остаться на год…» — сказал в ходе время встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также глава украинского правительства отметил, что на встрече с членами наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» обсуждалась возможность присоединения к наблюдательному совету представителя Соединенных Штатов Америки.

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Предложение украинского правительства обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «112 Украина», а также в телеграм-каналах «Шептун» и «Бородатая Бабушка». Многие связали данную новость с недавним визитом представителей США на Украину.

Напомним, 30 апреля все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз Украины» подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

«А это не предательство, не сдача национальных интересов страны? Наблюдательные советы — это не коррупционная плата западным смотрящим? Украинское правительство все больше напоминает ОПГ, рэкетир, грабящий свой народ в угоду себе и западным мафиози», — отметила Наталья Б.

«И увеличить им пособие за безделье», — добавила Таня Х.

«Пусть Шмыгаль платит им зарплату со своего кармана, если они таки способны не из карманов народа Украины», — написал Petr E.

«Ну вот, выполняют очередной приказ американского дяди. Что там дальше по списку?» — спросила Алла Д.

«Что и следовало ожидать! А там еще на год и т. д.» — считает Владимир П.

«Американский визит в действии», — добавил Николай Р.

НАК «Нафтогаз Украины» Naftogaz.com

«Хозяева приезжали недаром — проверили и запретили без разрешения менять своих ставленников. Мы же «независимые», правда, «патриоты»???» — спросил Леонид Ч.

«Хоть не на коленях просили?» — задалась вопросом Светлана Ч.

«Правильно, наверное, коленопреклонённо умоляли остаться. Против хозяев не попрёшь», — написал Василий Б.

«А чё только одного? Надо всех. И вообще украинцам запретить занимать такие должности», — добавил Максим К.

«А что не так? Как и положено колонии», — отметила Наталия.

«Зелебобику п****, как народ выживает, ему главное западных холуев устроить на миллионные оклады!» — написал Сергей С.

«Ну вот, не зря же приезжала пара (заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и глава госдепа Энтони Блинкен), дала инструкции ослам», — пишет Людмила.

«А это не измена родине? А может быть, это шпионаж в пользу другого государства?!» — задается вопросами ffkhstesrtij.

«Все-таки печеньки были небесплатные…» — пишет Ihor.

«Такими темпами скоро будем вторым штатом Молдавии», — добавила Татьяна Т.

Директором по коммуникациям Группы «Нафтогаз» Максим Билявский Naftogaz.com

«А этому совету за убытки пистон выписывают или они просто так там сидят? Хотелось бы по аналогии премии [бывшему главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею] Коболеву так же антипремию выписать за убытки», — отметил I U.

«Осталось дело за малым. Порезать трубу на металлолом, заблокировать СП-2 и продавать сланцевый газ в Европу. Поляки уже согласились», — написал Виктор.

«Да, так выглядит Независимость!!» — отметила Anna.

«Ничему не удивляюсь, кто здесь живет, тот в цирке не смеется», — подытожила Natalia A.

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Напомним, ранее пресс-служба госкомпании «Нафтогаз Украины» сообщила, что чистый убыток энергетической за 2020 год составил 19 млрд гривен.