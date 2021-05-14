Киев, , 19:35 — REGNUM В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке от министров экономики Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом вечером 14 мая в телеэфирах и через социальные сети сообщили сразу несколько представителей «Слуги народа».

Одна из лидеров политической силы, депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук подтвердила, что на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве.

«Уже поступили заявления, видимо, от уже бывших министров экономики Петрашко и инфраструктуры Криклия по собственному желанию… В понедельник, 17 мая, на заседании фракции рассмотрят возможных кандидатов», — заявила Кравчук, отказавшись назвать конкретные фамилии. Вместе с тем она заявила, что кандидаты на должности однозначно являются «усилением» исполнительной власти.

ИА REGNUM напоминает, что последняя кадровая ротация на Украине состоялась в конце апреля — 29 апреля Верховная рада назначила экс-вице-президента «Энергоатом» (компания-оператор АЭС страны) Германа Галущенко министром энергетики.