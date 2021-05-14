Ростов-на-Дону, , 19:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на строительство канализационного коллектора №62. Стоимость объекта превысит 5,6 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает городское управление капитального строительства. К работам подрядчик должен приступить в августе 2021 года. Срок завершения работ — ноябрь 2024 года.

ИА REGNUM сообщало, что о помощи в строительстве канализационного коллектора № 62 в Ростове-на-Дону, без которого невозможно приступить к развитию новых жилых районов, федеральные власти попросил донской губернатор Василий Голубев. По его словам, для прокладки более 6,5 км коллектора диаметром 1500−800 мм требуется почти 6 млрд рублей.

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