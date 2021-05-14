Ростов-на-Дону, 14 мая, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону с начала массовой вакцинации от COVID-19 участниками прививочной кампании стали 140 тыс. горожан, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Rostov-gorod.ru Первый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в торговом центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону.

«В мае город получил вакцину для 21 тысячи человек. За весь период иммунизации первый этап прививки прошли около 140 тысяч человек, второй — более 95 тысяч», — написал градоначальник в Instagram.

В настоящее время в Ростове-на-Дону развёрнуто 58 пунктов вакцинации, в том числе работают 30 мобильных прививочных кабинетов. 29 бригад укомплектованы для вакцинации на дому маломобильных групп граждан.