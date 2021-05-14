Мурманск, , 19:27 — REGNUM Депутаты Мурманского горсовета обнародовали свои доходы за 2020 год. Место самого богатого парламентария сохранила за собой Антонина Таран (СР).

За год доходы Таран, которая возглавляет рыбопромысловую компанию, выросли с 73,8 до 110,9 млн рублей. Из декларации следует, что депутат владеет тремя земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 тыс. 890 кв. м, садовым участком на 660 кв. м, приусадебным участком на 1 тыс. 309 кв. м, жилым домом на 45,2 кв. м, двумя квартирами на 172,2 кв. м и 90,1 кв. м, а также долей в двух паркингах площадью 962,9 кв. м.

Ее супруг также владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 тыс. 995 кв. м, жилым домом на 48 кв. м, двумя квартирами на 67,5 кв. м и 69,8 кв. м, а также нежилым домом на 49 кв. м. Кроме того, он владеет автомобилями Mitsubishi Pajero и Mercedes-Benz GLS 400, тремя снегоболотоходами, мотовездеходом и прицепом для перевозки лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым депутатом Мурманской облдумы в 2020 году стал член ЕР Виктор Сайгин.