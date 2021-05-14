Мурманск, 14 мая, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Депутаты Мурманского горсовета обнародовали свои доходы за 2020 год. Место самого богатого парламентария сохранила за собой Антонина Таран (СР).

Murmansovet.ru Антонина Таран

За год доходы Таран, которая возглавляет рыбопромысловую компанию, выросли с 73,8 до 110,9 млн рублей. Из декларации следует, что депутат владеет тремя земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 тыс. 890 кв. м, садовым участком на 660 кв. м, приусадебным участком на 1 тыс. 309 кв. м, жилым домом на 45,2 кв. м, двумя квартирами на 172,2 кв. м и 90,1 кв. м, а также долей в двух паркингах площадью 962,9 кв. м.

Ее супруг также владеет земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 тыс. 995 кв. м, жилым домом на 48 кв. м, двумя квартирами на 67,5 кв. м и 69,8 кв. м, а также нежилым домом на 49 кв. м. Кроме того, он владеет автомобилями Mitsubishi Pajero и Mercedes-Benz GLS 400, тремя снегоболотоходами, мотовездеходом и прицепом для перевозки лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, самым богатым депутатом Мурманской облдумы в 2020 году стал член ЕР Виктор Сайгин.