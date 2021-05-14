Донецк, , 19:27 — REGNUM Район села Безыменное (ДНР) обстрелян из украинского миномёта калибра 82 мм вечером 14 мая, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Уточняется, что украинские боевики выпустили в направлении села шесть мин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ДНР сообщили, что в результате обстрелов на минувшей неделе со стороны ВСУ погиб 82 — летний мирный житель посёлка шахты «Трудовская» в Донецке и убит защитник ДНР.

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