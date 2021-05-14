Киев, , 19:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил установить полный перечень лиц, которые там проживают в государственных резиденциях в Конча-Заспе и Пуща-Водице, в Киевской области.

Об этом он заявил по итогам заседания Совнацбеза страны вечером 14 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский уточнил, что речь идет об аудите более 100 государственных зданий и дач. Он заявил, что при президентстве Порошенко, в конце 2014 года, на госдачах поселились разные «непонятные личности».

«Был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание, что на первый взгляд выглядит неплохо, но на самом деле, легализует пребывание на этих землях и резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц», — заявил он.

По словам Зеленского, в резиденциях проживают бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики и даже директора предприятий, принадлежащих Порошенко.

«Я поставил задачу провести аудит земель и резиденций… установить перечень лиц, которые там проживают и при каких условиях они получили это право, в дальнейшем, по итогам аудита, планируется «великое переселение этих народов»», — резюмировал глава Украины.