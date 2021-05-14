Ростов-на-Дону, , 19:23 — REGNUM В Ростовской области снят карантин по гриппу птиц, действующий ранее в Красносулинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 мая.

Очаг был выявлен на предприятии «Индюшкин двор» 2 февраля 2021 года. За этот период были проведены все мероприятия по ликвидации вспышки птичьего гриппа.

«С площадки №10 в Красносулинском районе сняты карантинные ограничения, первая посадка птицы будет проведена в птичники в соответствии с графиком в четвертом квартале текущего года», — уточнил генеральный директор ООО «Индюшкин двор» Михаил Плешанов.