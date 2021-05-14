Тула, , 19:21 — REGNUM 26-летний черногорский форвард Лука Джорджевич, выступающий в текущем сезоне за тульский «Арсенал» на правах аренды, вернется в московский «Локомотив» после завершения сезона. Руководство тульской команды не будет выкупать футболиста. Об этом 14 мая сообщил Metaratings.

В текущем сезоне Джорджевич принял участие в 14-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами в матчах с «Рубином» и ЦСКА.

Джорджевич перешел в «Локомотив» 12 августа 2019 года из «Зенита» (Санкт-Петербург) за 2,25 миллиона евро.