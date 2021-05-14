Элиста, , 19:20 — REGNUM В Республике Калмыкия в течение 2021 года приведут в порядок более 128 км дорог. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

В частности, будут отремонтировано 108,58 км дорог регионального значения и 19,55 км дорог в границах Элистинской городской агломерации.

Глава Калмыкии Бату Хасиков отметил, что корректировки в систему управления реализации проектов вносятся в ручном режиме.