Посёлок Черноисточинск, Свердловская область, 14 мая, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Черноисточинске (Свердловская область) потушили пожар, затронувший несколько строений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Цитата из х∕ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Горящий дом

Загорелся деревянный частный жилой дом, огонь оперативно распространился на надворные постройки и два других нежилых дома. Первые подразделения пожарных прибыли уже через восемь минут после получения сообщения об инциденте. На тушение огня понадобилось немногим больше часа.

Спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 20 человек и восемь единиц техники. Причины инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители сообщали, что в пожаре погибли домашние животные.