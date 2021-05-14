Йошкар-Ола, , 19:18 — REGNUM В Марий Эл после череды майских праздников отмечается незначительное повышение показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили главе республики Александру Евстифееву министр здравоохранения региона Марина Панькова и глава республиканского управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

Одноразовые защитные маски Павел Редин (c) ИА Красная Весна

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Кроме того, увеличивается число госпитализаций пациентов инфекционного профиля. По мнению главы минздрава и управления Роспотребнадзора, это связано с тем, что в майские праздники жители республики реже обращались за медицинской помощью.

Отметим, по состоянию на 1 мая лечение в ковид-центрах республики получали 205 человек с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в ковидных стационарах Марий Эл в настоящее время имеется 370 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией в семи медицинских организациях. На лечении, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию, находятся 245 пациентов. Свободными остаются 34% коек или 125 мест.

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