Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Хакерская группа DarkSide, обвинённая в кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, заявила своим сообщникам о закрытии. Об этом 14 мая сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное решение было принято из-за того, что группа потеряла контроль над некоторыми из своих серверов после атаки на Colonial Pipeline. Эту информацию предоставила компания Recorded Future, работающая в сфере безопасности.

Напомним, в кратком пресс-релизе, размещенном на сайте DarkSide 10 мая, прямо не упоминается трубопровод Colonial Pipeline, но под заголовком «О последних новостях» отмечается, что целью акции стал «заработок денег, а не создание проблем для общества».

Кроме того, они заявили, что DarkSide является «аполитичной» организацией и посоветовали не связывать их с правительством какой-либо страны.

ИА REGNUM напоминает, власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы Colonial Pipeline после хакерской атаки. Расследованием инцидента занимается ФБР.