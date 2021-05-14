Волгодонск, Ростовская область, , 19:14 — REGNUM В Ростовской области следователи нашли тех, кто оставил открытым люк. В результате в колодец упал ребёнок и получил тяжёлые травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи установили, что ЧП случилось ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и.о. начальника участка сетей водопровода городского водоканала, а также главного инженера парка Победы. Подозреваемые не осуществляли должного контроля за техническим состоянием водопроводной сети, в том числе за открытыми люками, и не обнесли территорию сигнальной лентой. Им предъявлено обвинение в халатности.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент произошёл на улице 50 лет ВЛКСМ в Волгодонске 3 мая. В открытый люк упал 12-летний мальчик. Ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб органов грудной клетки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области ребёнок провалился в открытый люк