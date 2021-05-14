Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил 13 мая о допуске двух иностранных судов к поставкам топлива на Восточное побережье США, сообщается на сайте министерства.

Уточняется, что данные меры были предприняты из-за остановки работы нефтепровода Colonial Pipeline. Исключение было сделано «после внимательного анализа и проведения консультаций с другими ведомствами федерального правительства», сообщается в объявлении.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм рассказал, что перезапуск нефтепровода компании прошел в ночь с 12 на 13 мая и работа должна наладиться к концу выходных.

ИА REGNUM напоминает, что кибератака на информационные системы компании Colonial Pipeline была осуществлена при помощи вируса. В Федеральном бюро расследований (ФБР) США считают, что к блокированию трубопроводной системы причастна хакерская группа DarkSide.