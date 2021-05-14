Нижний Новгород, , 19:07 — REGNUM В правоохранительные органы продолжают поступать заявления от жителей Нижегородской области, пострадавших от противозаконных действий мошенников-лжеброкеров. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Так, 43-летняя жительница Нижнего Новгорода рассказала полицейским о том, что ей на телефон поступали звонки от якобы представителей биржи с предложениями о получении финансовой выгоды.

Женщина доверилась злоумышленникам, зарегистрировалась на указанном ими сайте, указав при этом конфиденциальные сведения, а затем перевела все свои сбережения с банковской карты на указанный счет.

В результате проделанных операций мошенники похитили у неё около 679 тысяч рублей.

Еще одной жертвой стала 30-летняя нижегородка, которой позвонившие на мобильный телефон злоумышленники также предложили работу в сфере брокерских услуг, посулив при этом «большие доходы от игры на бирже».

Мошенники прислали женщине ссылку в интернет-мессенджере и убедили её сделать финансовое вложение, переведя около 583 тысяч рублей на продиктованный по телефону якобы брокерский счет.