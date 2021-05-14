Москва, , 19:05 — REGNUM России «нельзя поддаваться на провокации и хлопать дверьми в международных организациях». Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Тогда наши оппоненты будут иметь дело не с нами, напрямую, когда мы можем ответить, что все антироссийские нападки — это ложь и выдумки, а российские реалии другие, а с западной пропагандой образа злодейки-России. Чем больше на нас нападают в открытой дискуссии, тем больше есть возможность защитить свою позицию», — привел аргументы Слуцкий в ходе лекции в МГУ.

По его мнению, не надо боятся проявлений радикальной русофобии в ПАСЕ и политической клоунады, которую зачастую показывает украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Наши оппоненты часто намеренно пытаются спровоцировать российскую делегацию на выход из Ассамблеи. Мы такого удовольствия им не доставим, пока права делегации РФ соблюдаются на равных условиях в ПАСЕ», — заявил Слуцкий.

Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что Россия готова выйти из Ассамблеи в случае попыток дискриминации.

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