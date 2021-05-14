Бишкек, , 19:05 — REGNUM Октябрьский районный суд киргизской столицы рассмотрел иск на сумму более 2 млрд 105 млн сомов (1 млрд 841 млн рублей), поданный налоговой службой Киргизии против компании «Kumtor Gold Company», разрабатывающей крупнейшее в Туркестанском регионе месторождение золота «Кумтор».

Киргизские налоговики потребовали взыскать эту сумму с канадского инвестора, обозначив её как «задолженность по страховым взносам».

Судебный орган принял сторону госоргана и постановил взыскать эти деньги с «Kumtor Gold Company», а также государственную пошлину в размере около 10,6 млн сомов (более 9,2 млн рублей).

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