Гуково, Ростовская область, , 19:05 — REGNUM Несколько посёлков и хуторов в Ростовской области остались без водоснабжения из-за аварии на магистральном водоводе, расположенном неподалёку от реки Северский Донец. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении развития систем водоснабжения 14 мая.

В настоящее время временно приостановлено хуторов Старая Станица, Волченский, Ясный, Комиссаровка, посёлках Рубежный, Первомайский, Тацин, в посёлках Красносулинского района. Часть жителей получают воду в сокращённом режиме.

Подвоз воды ведётся по заявкам потребителей.