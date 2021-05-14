Ереван, , 19:03 — REGNUM Военную помощь у России запросил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил 14 мая на внеочередном заседании по ситуации на границе с Азербайджаном.

Глава армянского правительства пояснил, что накануне, 13 мая, Ереван достиг с Баку договорённости о том, что 14 мая азербайджанские ВС покинут территорию Армении. Азербайджан частично выполнил договорённость.

Владимиру Путину] в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 г. и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи». Пашинян «Но, поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России [] в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 г. и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении, в том числе, военной помощи».

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