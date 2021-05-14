Пашинян запросил военную помощь у России
Ереван, 14 мая, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Военную помощь у России запросил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил 14 мая на внеочередном заседании по ситуации на границе с Азербайджаном.
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Никол Пашинян
Глава армянского правительства пояснил, что накануне, 13 мая, Ереван достиг с Баку договорённости о том, что 14 мая азербайджанские ВС покинут территорию Армении. Азербайджан частично выполнил договорённость.
«Но поскольку договоренность не выполнена полностью, сегодня я обратился к президенту России [Владимиру Путину] в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 г. и Договором об армяно-российской группировке войск для предоставления Армении в том числе военной помощи».