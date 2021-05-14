Москва, , 18:59 — REGNUM В список недружественных иностранных государств вошли Соединённые штаты Америки и Чехия. Соответствующее распоряжение утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Список состоит из двух государств — США и Чехии. Эти страны, как отмечается, совершают недружественные действия в отношении России и российских организаций.

Согласно документу, дипломатическая миссия Чехии в РФ не сможет нанимать на работу более 19 российских граждан. В отношении США условия ещё более жёсткие. Им полностью запрещён приём на работу в дипмиссию граждан РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».