Асбест, Свердловская область, 14 мая, 2021, 19:08 — ИА Регнум. В Асбесте (Свердловская область) признали виновной экс-чиновницу, которая была начальницей в подразделении муниципального унитарного предприятия ГО Рефтинский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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Гражданка признана виновной по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Установлено, что она решила незаконно обогатиться. Женщина предложила мужчине, осуждённому за преступление в сфере безопасности дорожного движения, дать ей взятку за совершение незаконного действия. Однако осуждённый проявил себя достойно и обратился в правоохранительные органы. Перед этим он посоветовался с женой.

«Супруга мужчины дала ему единственно верный и очень мудрый совет — обратиться в полицию с заявлением о том, что с него требуют взятку», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Граждане назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновника в Староуткинске (Свердловская область) уволили в связи с утратой доверия.