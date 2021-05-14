Прага, 14 мая 2021, 18:55 — REGNUM «Безобразной варварской атакой» назвал действия ХАМАС в отношении Израиля в беседе с журналистами 14 мая министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.
Он добавил, что принял решение вывесить на здание МИД Чехии израильский флаг «как символ поддержки и солидарности с нашим важном союзником на Ближнем Востоке». Аналогичное решение принято администрацией президента республики и правительства Чехии.
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