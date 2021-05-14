Афины , , 18:53 — REGNUM Греческие власти отменяют ограничения на въезд туристов из 21 страны, включая Россию. Соответствующее межминистерское решение опубликовано 14 мая в официальном правительственном издании.

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Теперь российские граждане могут прибывать в Грецию любым транспортным средством через аэропорты, порты и пункты пропуска.

При наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, пройденной как минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия, въезжающим туристам не потребуется проходить двухнедельный карантин.

Напомним, до сегодняшнего дня в Греции действовала квота на въезд туристов из России. Посещать страну могли не более четырёх тысяч российских граждан в неделю.